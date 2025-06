Lo schianto a Borgo Piave. La vittima è un uomo di 35 anni

Un uomo di 35 anni è morto la notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale avvenuto a Borgo Piave, in provincia di Latina. L’auto che guidava, per cause in corso d’accertamento, si è schiantata ad alta velocità contro una rotonda dello svincolo della Pontina. All’arrivo dei soccorritori del 118, l’uomo era già morto. Sul posto sono intervenuti oltre all’ambulanza e all’auto medica, i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina e la Polizia stradale del distaccamento di Aprilia.

