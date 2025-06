Il rogo divampato all'alba

Un grosso incendio è divampato alle 4 del mattino di sabato in un’azienda che lavora plastica a Mercato Saraceno, in provincia di Forlì-Cesena. Impiegate nove squadre dei vigili del fuoco per arginare le fiamme. Non risulterebbero persone ferite. Nella zona si è diffusa una densa colonna di fumo nero. Le autorità stanno monitorando la qualità dell’aria.

