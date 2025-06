Si chiamava Mariano Olla: gli inquirenti stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto. Possibile una caduta accidentale

Si chiamava Mariano Olla il sedicenne ritrovato senza vita all’alba nelle acque antistanti la spiaggetta del parcheggio Cuore, a ridosso del porticciolo turistico di Su Siccu, a Cagliari. Il corpo del giovane, originario del capoluogo ma residente da alcuni anni nella vicina Sestu, è stato avvistato a circa dieci metri dalla riva. Indossava pantaloncini e scarpe, ma era a torso nudo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno recuperato la salma e la hanno trasportata all’obitorio dell’ospedale Brotzu, dove lunedì sarà eseguita l’autopsia. La zona è molto frequentata da ragazzi, soprattutto in estate e nei fine settimana, perché piena di locali, bar e ristoranti: proprio lì ieri notte c’era una festa in riva al mare ma ancora non si sa se il sedicenne trovato senza vita abbia partecipato.

Le indagini, coordinate dalla polizia, proseguono con l’ascolto dei testimoni e dei familiari, per ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo. Secondo una prima ispezione cadaverica, non sarebbero presenti segni evidenti di violenza. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, anche quella di una caduta accidentale nelle acque del porticciolo, con la corrente che potrebbe aver trascinato il corpo fino alla spiaggetta: ma, al momento, tutte le piste restano aperte.

