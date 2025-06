Il 7 settembre Papa Leone XIV canonizzerà i beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati

Santi subito e Santi dopo secoli. Il 2025 vedrà due nuove canonizzazioni: il 7 settembre Papa Leone XIV, come annunciato nel corso del Concistoro, canonizzerà i beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Due canonizzazioni che già aveva programmato Papa Francesco.

Acutis e Frassati, come altri sette beati che saranno canonizzati il 19 ottobre, sono personaggi vissuti in tempi diversi, ma canonizzati nello stesso momento.

Perché dunque c’è chi è santo subito e chi lo diventa dopo anni se non secoli? “I santi non si fanno con i soldi. È difficile dare una risposta – dice una fonte a LaPresse -, ma ciò che conta è la fama di santità che deve essere diffusa tra i fedeli e non deve essere artificiosa. Tra una buona parte del popolo di Dio. Più c’è fama di santità, più si prega. Ci sono poi anche personaggi meno famosi in cui, tra virgolette, la ‘richiesta di preghiera è inferiore'”. Insomma “dipende dalla devozione. Più devozione significa più lavoro”.

Blesseds Carlo Acutis and Piergiorgio Frassati will be canonized together in Rome on September 7, 2025.

This morning, Pope Leo XIV presided over the Ordinary Public Consistory for the Canonization of the Blesseds, announcing that these Italian young men will be inscribed in the… pic.twitter.com/U4N0aQuUyR

— Vatican News (@VaticanNews) June 13, 2025