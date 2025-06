Nella strage del 25 febbraio 2023 morirono 94 persone

La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione ha oggi rigettato il ricorso presentato da Gun Ufuk, ritenuto uno degli scafisti del naufragio di Cutro, contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro confermando di fatto la condanna dell’uomo alla pena di 20 anni di reclusione e 3 milioni di euro per risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite, perché ritenuto colpevole dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione illegale, di naufragio colposo e di morte come conseguenza di altro reato, fatti che portarono alla morte per annegamento di 94 migranti il 25 febbraio del 2023.

Cosa successe a Cutro

Conta decine di vittime il naufragio di migranti avvenuto all’alba di domenica 25 febbraio 2023 nelle acque dello Jonio calabrese. Sono 59 le salme recuperate subito dalla guardia di Finanza: tra loro diversi bambini. Un numero destinato a salire nelle ore successive. Un barcone si è spezzato e numerose persone sono cadute in mare. L’incidente si è verificato davanti alle acque di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone.

La procura di Crotone aprì un’indagine

La procura di Crotone, guidata da Giuseppe Capoccia, ha aperto subito un fascicolo di indagine per disastro e omicidio colposi, e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dopo il naufragio avvenuto all’alba a Steccato di Cutro. Sul caso si sono susseguiti diversi rimpalli di colpe tra Frontex, le ong, Alarm Phone e presunti scafisti trovati a bordo della nave.

I cadaveri in mare a Cutro

