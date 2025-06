Foto dall'archivio

Un uomo di 37 anni, Pasquale Buono, è stato ucciso questa sera intorno alle 19 in Corso Italia ad Afragola, nei pressi delle palazzine Gescal. L’uomo, che risulta incensurato, è stato raggiunto da due o tre colpi di arma da fuoco alla schiena che non gli hanno lasciato scampo: nonostante i tentativi di rianimarlo da parte del persona sanitario intervenuto sul posto, l’uomo è morto. Dalle prime indicazioni potrebbe trattarsi di un agguato, ma la dinamica Dinamica è in fase di ricostruzione a opera del Commissariato di Afragola e della locale Squadra Mobile.

Controlli intensificati ad Afragola

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l’immediata intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza di tutta l’area interessata da parte delle forze di polizia in merito all’omicidio avvenuto in via Marconi a Afragola. L’argomento – precisa la prefettura – costituirà oggetto del prossimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

