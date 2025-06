La formazione triennale è stata istituita con l'obiettivo di mitigare la carenza di sanitari

Si è concluso il “Corso Triennale di formazione specifica in Medicina generale 2021-2024”, percorso iniziato con il concorso di ammissione al e che nei giorni scorsi ha diplomato 65 Medici di Medicina Generale. La fase finale, con la seduta d’esame del 27 e 28 maggio, si è tenuta presso Palazzo Rossini ad Ancona, nella sede della Regione Marche.

Il corso

ll corso ha coinvolto medici motivati a intraprendere la professione, offrendo loro un percorso strutturato e altamente qualificante. Molti partecipanti hanno già iniziato a operare nel territorio attraverso incarichi provvisori e temporanei, fornendo assistenza ai pazienti. Il programma si è sviluppato in un’alternanza di esperienze ospedaliere e territoriali, e con il supporto diretto di medici tutor. Al termine del percorso, questi professionisti saranno pienamente abilitati a esercitare la medicina generale a tempo indeterminato, contribuendo a rafforzare il sistema sanitario locale.

Le parole dell’assessore Saltamartini

“Con questo corso di formazione mitighiamo la carenza di Medici di Medicina Generale sul territorio – dichiara il vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini -. Questi medici sono un pilastro del sistema sanitario pubblico ed un punto di riferimento importante per le famiglie. Dal 2021 abbiamo incrementato di 150 il numero delle borse di formazione per queste importanti figure, abbiamo creato un piccolo tesoretto che ci porterà finalmente a disporre dei medici necessari al sistema sanitario e a colmare una carenza di professionisti che abbiamo ereditato”.

I 65 medici

Dei 65 medici diplomati, 7 prestano servizio in corpi istituzionali come la Polizia di Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate e la Guardia di Finanza, operando secondo le normative di riferimento. Gli altri 58 saranno destinati a potenziare i servizi di assistenza territoriale, garantendo una presenza fondamentale per la sanità locale. Tra questi, 21 borse di studio sono state finanziate grazie alle risorse del PNRR. Questi medici saranno impiegati a pieno titolo nel sistema sanitario nazionale attraverso le attività di medicina generale secondo le indicazioni dell’Accordo Collettivo Nazionale.

Come iscriversi al corso

Per i medici interessati è ancora possibile iscriversi al concorso per l’ammissione al Corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2025-2028, attraverso il sito Internet della Regione Marche (http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/Concorso-Corso-Formazione-Medicina-Generale). Le domande di partecipazione possono essere presentate, esclusivamente mediante la piattaforma informatica https://cohesionworkpa.regione.marche.it, entro e non oltre il 12 giugno 2025 alle ore 12.

