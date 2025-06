Salvati anche due nenati e due bimbi: "Ennesima tragedia scampata"

Sono 54 le persone soccorse durante la notte dal veliero Astral di Open Arms su una piattaforma petrolifera abbandonata. Erano partite dalla Libia 5 giorni fa, da 3 erano intrappolate sulla piattaforma che erano riuscite a raggiungere dopo il naufragio del gommone sul quale viaggiavano. Proprio sulla piattaforma, una delle due donne presenti ha dato alla luce un bambino venerdì scorso, l’altra aveva partorito da pochi giorni. Oltre ai due neonati, tra le 54 persone, anche due bambini molto piccoli.

“È stato un salvataggio complesso – raccontano gli operatori umanitari del veliero Astral, che in questo momento, con le 54 persone sta viaggiando verso Lampedusa dove arriverà questa sera – Questa è l’ennesima tragedia scampata che ci colpisce terribilmente data anche la presenza di due neonati e due bambini. Se non fossimo intervenuti, grazie alle segnalazioni che abbiamo ricevuto da Alarm Phone e successivamente dall’aereo Seabird, sarebbe stato l’ennesimo racconto di morti. Serve un cambio di rotta immediato nelle politiche sulla migrazione in grado di rispettare e garantire realmente il diritto alla vita, non ci stancheremo di ripeterlo”.

