I Giovani Democratici di Puglia: "Non possiamo permettere che l’ignoranza e il vandalismo soffochino i valori di uguaglianza e solidarietà"

Atto vandalico di matrice nazifascista a Triggiano, nel Barese: una svastica composta da piastrelle staccate dal pavimento è comparsa in un Liceo.

I Giovani Democratici di Puglia, in una nota esprimono “la più ferma condanna per il grave atto vandalico avvenuto a Triggiano, dove ignoti hanno rimosso piastrelle per formare una svastica, come denunciato dal Liceo Cartesio”. “Questo atto ignobile è un attacco ai principi fondamentali della nostra democrazia – dichiara Claudia Caputo, Segretaria Regionale dei Giovani Democratici -. La svastica rappresenta un’ideologia di morte e oppressione che la Puglia, terra di accoglienza e resistenza, rifiuta categoricamente. I Gd Puglia saranno sempre in prima linea contro ogni forma di odio e intolleranza. Ringraziamo la Preside e tutto il personale per l’intervento tempestivo tutelando l’istituzione scuola“.

“Come giovani, siamo sdegnati e feriti da questo gesto che colpisce un luogo simbolo di cultura e futuro come una scuola. – ha aggiunto Guido Catalano, Responsabile Organizzazione dei Giovani Democratici di Puglia – Non possiamo permettere che l’ignoranza e il vandalismo soffochino i valori di uguaglianza e solidarietà. I Giovani Democratici di Puglia si impegneranno ancora di più per promuovere tra i nostri coetanei una coscienza antifascista e un impegno attivo nella sensibilizzazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata