Il sindaco Cairo: "Preghiera per la vittima di un atto di violenza"

Un uomo di origine nordafricana è stato trovato morto all’interno di appartamento a Bresso, nel Milanese, dove questa notte era stata segnalata una lite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sesto San Giovanni, dopo la chiamata al 112 dei vicini che avevano sentito delle urla provenire dall’interno dell’abitazione. Nell’appartamento, vicino al Parco Nord, sono in corso i rilievi da parte della Sezione investigazioni scientifiche. Gli investigatori stanno sentendo alcune persone per ricostruire l’accaduto.

Sindaco Bresso: “Preghiera per vittima atto di violenza”

“Una preghiera per la vittima di un atto di violenza che è avvenuto oggi a Bresso”. Lo ha scritto su Facebook Simone Cairo, sindaco di Bresso, dove un uomo di origine nordafricana è stato trovato morto in un appartamento in cui era stata segnalata una lite. “Le indagini sono già in corso e nelle prossime ore sarà chiarita la vicenda. Ora credo che sia il momento della preghiera per la vittima e del ringraziamento per le forze dell’ordine prontamente attivate e che stanno seguendo la situazione”, aggiunge il primo cittadino, senza aggiungere altri dettagli.

