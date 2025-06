L'allarme dato dai familiari che non riuscivano a contattarli

Marito e moglie sono stati trovati morti questa mattina nella loro casa in via IV Aprile a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Per gli inquirenti si tratta di omicidio suicidio.

La donna, Mary Bonanno, 49 anni, insegnante a Palermo è stata trovata sulle scale che portano dal primo al secondo piano della palazzina. Il marito, Francesco Campagna, infermiere all’ospedale di Villa Sofia di Palermo, è stato trovato privo di vita. A dare l’allarme sono stati i familiari che non riuscivano a contattarli. La coppia ha tre figli. I carabinieri, coordinati dal procuratore di Trapani Gabriele Paci, quando sono arrivati hanno trovato la porta aperta.

La donna colpita con una chiave inglese

Mary Bonanno, la donna ritrovata senza vita nella sua abitazione a Castelvetrano, è stata colpita alla testa con molta probabilità con una chiave inglese, rinvenuta poco distante dal cadavere. Il marito, Francesco Campagna, 55 anni, dopo averla ammazzata – secondo quanto riferiscono i carabinieri del Comando provinciale di Trapani, coordinati dal sostituto procuratore di Marsala – si sarebbe invece gettato dal tetto dell’abitazione.

Non risultano, allo stato, essere state formalizzate denunce o querele da parte di nessuno dei due coniugi o segnalazioni riconducibili a possibili dissidi nell’ambito della coppia. Sono in corso di svolgimento i rilievi tecnici e tutti gli accertamenti necessari alla ricostruzione della esatta dinamica dell’evento.

