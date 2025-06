Si tratta di un nuovo strumento innovativo per la redistribuzione dei medicinali non scaduti

Si terrà questa sera la presentazione ufficiale del progetto sperimentale regionale ‘Recupero Farmaci’, promosso dall’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) Marche con l’obiettivo di ottimizzare gli investimenti nel riutilizzo e nella redistribuzione dei farmaci inutilizzati, destinandoli in particolare alle fasce più fragili della popolazione. Un’iniziativa innovativa che restituisce una ‘seconda vita‘ ai medicinali, trasformando un possibile spreco in risorsa preziosa per la comunità.

L’evento a Jesi (Ancona)

L’evento si terrà alle ore 20 a Jesi, presso la sala riunioni di Farmacentro, in via Giuseppe di Vittorio 13. I lavori saranno aperti dalla professoressa Flavia Carle, direttore ARS, che introdurrà le linee guida del progetto, fondato sull’applicazione della legge regionale che disciplina la raccolta, il controllo e la redistribuzione dei farmaci non scaduti. È previsto l’intervento del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Il progetto innovativo

Parteciperanno anche Luca Pieri, presidente nazionale di Assofarm, e il sottosegretario alla presidenza della Giunta Regionale Aldo Salvi che offrirà una lettura istituzionale degli aspetti strategici del progetto, che saranno poi approfonditi nella presentazione tecnica di Luigi Patregnani, già dirigente ARS, e di Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche. Un focus specifico sarà dedicato al nuovo Sistema Informativo Regionale sui Medicinali Inutilizzati (SIRMI), illustrato dalla Valentina Baldini (ARS – Settore Assistenza Farmaceutica), con il supporto tecnico di Fabio Formenti e Daniele Balducci di Promofarma Sviluppo.

