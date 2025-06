L'ex boss mafioso è tornato libero dopo aver scontato la sua pena

In dialetto siciliano Giovanni Brusca era soprannominato “u verru”, il porco, per la sua ferocia. Sessantasette anni, è stato per oltre un decennio a capo del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo. Uno dei superboss dei Corleonesi, vicino a Totò Riina, considerato uno dei boss stragisti. Arrestato nel 1996, diventa collaboratore di giustizia contribuendo alla fine della stagione dei Corleonesi a capo di Cosa nostra.

Brusca e il soprannome ‘u verru’

Brusca ha partecipato all’omicidio del colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo nel 1977, ha preparato l’autobomba che ha ucciso nel 1983 il giudice Rocco Chinnici e la sua scorta. Nel 1992 è il boss che dalla collina sopra l’autostrada preme il telecomando che provoca la strage di Capaci in cui muoiono Falcone, la moglie e gli uomini della scorta.

E’ anche il responsabile e il mandante del rapimento e dell’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo ucciso e sciolto nell’acido, dopo 779 giorni di prigionia, l’11 gennaio 1996. Durante la sua collaborazione, Brusca ha ammesso di aver eseguito o ordinato oltre 150 omicidi: per questo si definì “un animale” e per questo viene soprannominato ‘u verru’, il porco, per la sua ferocia.

Il 31 maggio 2021, dopo 25 anni di reclusione, Brusca viene rilasciato dal carcere di Rebibbia per termine della pena. Per quattro anni è in libertà vigilata con la misura della sorveglianza speciale. Dal 5 giugno 2025 Giovanni Brusca non ha più alcuna restrizione, se non quella della protezione come collaboratore di giustizia.