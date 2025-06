La Nef Re Salmone Volley Libertas di Osimo (Ancona) con il presidente Latini

La squadra di pallavolo osimana ha ricevuto il massimo riconoscimento del Consiglio regionale per la recente promozione in serie A3. Il premio ad atleti, tecnici e dirigenti consegnato dal Presidente del Consiglio regionale Dino Latini: “gratitudine ed ammirazione per un traguardo non esclusivamente sportivo”.

In Consiglio regionale l’omaggio ad una realtà sportiva che ha saputo distinguersi con passione, determinazione e spirito di squadra. La Nef Re Salmone Volley Libertas di Osimo (Ancona) è stata ricevuta a Palazzo delle Marche per ricevere l’encomio dal Presidente del Consiglio regionale Dino Latini. Il massimo riconoscimento del Consiglio è stato attribuito non soltanto per il merito di aver raggiunto la promozione in serie A3, ma per essere esempio e punto di riferimento per tanti giovani, famiglie e un’intera comunità.

Le parole del presidente Latini

“Un riconoscimento – ha affermato il Presidente Latini nel corso della cerimonia – che è segno di gratitudine ed ammirazione per l’attività che ogni giorno dirigenti, allenatori, atleti, volontari, sostenitori e famiglie svolgono con grande impegno e spirito di squadra”. “La vostra impresa è motivo di orgoglio per tutta la comunità sportiva marchigiana – ha poi aggiunto Latini – un esempio di come anche partendo da una realtà territoriale di modeste dimensioni si possa arrivare a risultati di livello nazionale”. Hanno partecipato alla cerimonia il Presidente del Coni Marche, Fabio Luna, il Presidente della Federvolley Marche, Domenico De Luca, il sindaco di Osimo, Michela Glorio.

I premiati

Nello staff dirigenziale: Serrani Sergio, presidente, Matassoli Valter, general manager, Gagliardi Amedeo, direttore sportivo, Giuliodori Luca, team manager, Leoni Francesco, responsabile comunicazioni e relazioni esterne. Per lo staff tecnico sono stati premiati Roberto Pascucci, primo allenatore e Corrado Gambini, secondo allenatore. Gli atleti encomiati sono: Davide Rosa, Giovanni Chiarini, Lorenzo Cursano, Armando Carotti, Alessandro Stella, Francesco stella, Riccardo Cremascoli (capitano), Maretti Lorenzo, Luca Gori, Filippo Boesso, Filippo Melonari e Alessio Colaluca

