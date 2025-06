Il ministro Zangrillo: "Atto vergognoso che offende la città e tutti noi"

Una scritta ‘Meloni criminale’ in vernice rossa spray è comparsa a Torino, in piazza San Carlo, su un pilone che sorregge il simbolo del Museo Egizio cittadino. La scritta è realizzata con della vernice rossa: non compaiono altre sigle o segni che possano aiutare nella identificazione degli autori.

“La scritta apparsa a Torino ‘Meloni criminale’ rappresenta l’ennesimo gesto vile e inaccettabile contro la nostra Premier. Un atto vergognoso che offende profondamente la città e tutti noi”, commenta il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che prosegue: “A rendere ancora più grave quanto accaduto è il luogo in cui è stato compiuto: Piazza San Carlo, simbolo della nostra città e teatro, otto anni fa, di una notte drammatica in cui una festa si trasformò in tragedia. In una giornata di commemorazione delle vittime, dei feriti e di chi ha vissuto quell’orrore, imbrattare un luogo tanto carico di memoria con parole d’odio è un affronto alla nostra comunità”.

Rimarca ancora il ministro: “Non è purtroppo un episodio isolato: Giorgia Meloni continua a essere oggetto di attacchi e insulti sistematici, espressione di un clima avvelenato che ha smarrito ogni senso di rispetto e confronto civile. Trasformare l’avversario politico in un bersaglio da demonizzare è un pericoloso scivolamento che dobbiamo respingere con fermezza. La violenza non può e non deve trovare alcuno spazio nella nostra società. Mai” conclude Zangrillo.

