La giovane ha rischiato di soffocare, decisivo l'intervento di quattro agenti

Aveva accompagnato il padre in tribunale a piazzale Clodio a Roma per assistere a un’udienza, quando si è accasciata a terra per un malore rischiando di soffocare. Il peggio è stato evitato grazie all’intervento di quattro giovani poliziotti, in servizio al commissariato di polizia Palazzo di Giustizia, che hanno praticato alla ragazza le manovre di primo soccorso per evitare che inghiottisse la lingua e rimanesse soffocata.

Durante la manovra gli agenti hanno dato anche l’allarme al medico di servizio a Palazzo di Giustizia e all’Ares 118: la donna, fuori pericolo grazie all’intervento della polizia, è stata quindi trasportata d’urgenza in ospedale.

