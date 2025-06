L'uomo, 35 anni, arrestato dalla polizia

Aveva ideato un ingegnoso sistema per occultare sotto il sedile dell’auto grossi quantitativi di cocaina, ma è stato scoperto dalla polizia che ne ha sequestrati tre chili e lo ha arrestato. L’uomo, un 35enne catanese, è stato colto in flagranza del reato di detenzione di cocaina dalla polizia di Catania.

Gli agenti della Squadra Mobile, in servizio nel quartiere “San Berillo Nuovo”, durante un normale controllo, all’altezza dell’incrocio con corso Amedeo Duca D’Aosta, hanno fermato l’auto dell’uomo, notando che procedeva molto lentamente. L’uomo si è subito mostrato molto nervoso, e una prima sommaria ispezione del mezzo ha permesso agli agenti di trovare sotto il parasole lato conducente un involucro con 0,8 grammi di cocaina. A questo punto gli agenti hanno deciso di approfondire la perquisizione dell’auto, trovando alla fine al suo interno un ingegnoso sistema, per l’occultamento sotto il sedile anteriore di tre panetti contenenti ciascuno circa un chilo di cocaina, per un totale di 3.100 grammi lordi, posti sotto sequestro insieme con l’auto e lo smartphone in uso all’arrestato. L’uomo è stato portato in carcere.

