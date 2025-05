Secondo la questura i partecipanti erano poco meno di 10mila

Le immagini dall’alto, riprese dalle telecamere di un elicottero delle forze dell’ordine, del corteo contro il Dl Sicurezza di sabato pomeriggio a Roma. Secondo quanto comunica la questura della Capitale in una nota, nel momento clou della manifestazione, in fondo a via Labicana nel passaggio nei pressi del Colosseo, il numero dei partecipanti stimati al corteo è stato di poco al di sotto di 10mila persone, che che sono andate poi progressivamente a diminuire fino a qualche migliaio nel tardo pomeriggio in porta San Paolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata