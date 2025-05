Tragedia a Motta Sant'Anastasia, ferita la madre che era alla guida

A Catania una bambina di 15 mesi è morta a causa di un incidente che si è verificato a Motta Sant’Anastasia, nella provincia cittadina.

Secondo una prima ricostruzione si è trattato di un incidente autonomo con l’auto che si è schiantata contro un muro. Alla guida del mezzo la madre della piccola che è stata trasportata in ospedale, ma che non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 134 che da Motta Sant’Anastasia conduce verso il centro commerciale Etnapolis. La piccola è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Garibaldi di Catania, ma non ce l’ha fatta.

Il dolore del sindaco

“Questa mattina un angioletto di 15 mesi ci ha lasciati. Una tragedia, alla quale non puoi dare spiegazioni, ha travolto e sconvolto una famiglia intera e noi tutti vi siamo profondamente vicini. Siamo addolorati. Abbiamo seguito pregando al miracolo. Ho sentito la nostra Polizia Municipale, in contatto costante con l’Ospedale Garibaldi Nesima, ed abbiamo ricevuto l’ufficialità della immensa disgrazia”, le parole del sindaco di Motta Sant’Anastasia, Antonio Bellia.

