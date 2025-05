Gli studenti: "E' il momento di stringersi alla sua famiglia"

Enza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, arriva all’esterno dell’Istituto alberghiero ‘Torrente’ di Casoria, dove la figlia frequentava il primo anno, mentre è in corso un flash mob organizzato dagli studenti in ricordo di Martina. “Ora è il momento di stringersi attorno alla famiglia di Martina che non va lasciata sola nel suo dolore. Le comunità di Casoria e Afragola devono dimostrare che esiste anche un’altra comunità”: queste le parole degli studenti.

