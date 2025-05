L'assessore Chiara Biondi

Il progetto vuole promuovere il benessere psicologico e prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo, inclusi il sexting e la cyberpedofilia e la dispersione scolastica

Verrà finanziato con un milione di euro il Servizio di psicologia scolastica, prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting, della cyberpedofilia e dispersione scolastica. Lo stabilisce la Giunta regionale che ha approvato le linee guida per la definizione dell’Avviso pubblico nell’ambito della programmazione PR FSE+ 2021-2027 e in attuazione delle Leggi Regionali 23/2021 e 32/2018.

Promuovere la salute e il benessere dei più giovani

“La Regione Marche – spiega l’assessore all’Istruzione e Politiche giovanili Chiara Biondi – intende promuovere la salute e il benessere psicosociale all’interno delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, attraverso la realizzazione di interventi in favore degli studenti e delle loro famiglie ma anche del personale che opera all’interno delle scuole. Strategie coordinate e in rete tra scuola e famiglia, con il supporto di uno psicologo specializzato, a tutela della dignità della persona, per la cultura del rispetto e di condanna di ogni forma di discriminazione”.

I progetti

I progetti dovranno promuovere interventi finalizzati al miglioramento della vita scolastica, degli apprendimenti e delle relazioni umane rivolti a studenti, docenti, genitori e al personale non docente. Questi interventi mireranno a sostenere il processo di formazione e crescita dello studente, prevenire i disagi, le patologie e le devianze, valorizzare le responsabilità genitoriali nei percorsi formativi scolastici e promuovere azioni concrete per il benessere digitale. Inoltre, si dovranno prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo, inclusi il sexting e la cyberpedofilia e la dispersione scolastica. I progetti, presentati dalle scuole (statali e paritarie) del I e del II ciclo, potranno avere una durata massima di 24 mesi, dovranno includere almeno un intervento specifico su bullismo/cyberbullismo e comprenderanno: sportelli di ascolto psicologico, consulenza a docenti e famiglie, formazione per docenti, supporto a studenti vulnerabili, prevenzione di dipendenze e disturbi del comportamento, collaborazione per l’inclusione scolastica. Gli interventi dovranno essere realizzati con il supporto di psicologi iscritti all’Albo degli psicologi delle Marche, all’Albo degli psicologi nazionale o di altra Regione ed inseriti nell’Elenco regionale degli psicologi esperti in psicologia scolastica.

