Queste saranno attivate nei periodi di maggiore afflusso turistico, sula costa e nelle aree interne

Saranno dieci le Po.T.E.S. (Postazioni Territoriali di Emergenza Sanitaria) turistiche che la Regione Marche attiverà per la stagione estiva 2025, con l’obiettivo di rafforzare il sistema di emergenza sanitaria territoriale in vista dell’incremento dei flussi turistici. Il piano, predisposto dall’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), mira a garantire un’assistenza tempestiva ed efficiente su tutto il territorio, sia nelle località costiere che nelle aree interne a maggiore afflusso.

Nel dettaglio, quattro postazioni saranno di tipo MSI (equipaggio composto da autista-soccorritore e infermiere) e saranno operative a Numana-Sirolo, Gabicce Mare, Sant’Elpidio a Mare e nel territorio montano del Distretto di Camerino. Le restanti sei saranno di tipo MSB (autista-soccorritore e soccorritore) e saranno attive a Fano, Senigallia, Grottammare, Cupra Marittima, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio.

Queste postazioni si affiancheranno a quelle già operative in modo stabile, contribuendo a garantire efficienza e qualità del servizio sanitario d’emergenza anche nei mesi di maggiore afflusso.

“Con l’attivazione delle PoTES turistiche vogliamo offrire un’estate all’insegna della sicurezza e della tranquillità, sia per chi vive nelle Marche sia per chi le sceglie come meta di vacanza – dichiara il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che segue le politiche turistiche –. Si tratta di un intervento strategico che rafforza la rete dell’emergenza sanitaria nei luoghi a maggiore affluenza, a conferma della nostra costante attenzione alla salute e al benessere delle persone”.

“Andiamo a rafforzare i servizi sanitari nel periodo estivo per far fronte all’aumento di turisti e quindi al potenziale incremento della domanda di sanitaria, sia nelle località balneari che montane, legata anche alle alte temperature che mettono a rischio la salute delle persone anziane, fragili e dei bambini – dichiara il vicepresidente e assessore alla sanità, Filippo Saltamartini -. Questo piano di rafforzamento ci permette di garantire un soccorso qualificato e tempestivo ai cittadini marchigiani e a chi sceglie le Marche come meta per le vacanze”.

Le Potes attivate nel periodo estivo

Nello specifico, una PoTES turistica nel territorio di Gabicce Mare (AST Pesaro Urbino) sarà attivata dal 14 giugno al 14 settembre 2025 con copertura diurna (fascia oraria 08-20) con estensione il sabato e la domenica alla fascia notturna (20-08). Una PoTES nel territorio di Fano (AST Pesaro Urbino) sarà attivata dal 16 giugno al 15 settembre con copertura notturna (fascia oraria 20-08). Una PoTES nel territorio di Numana-Sirolo (AST Ancona) sarà attiva dal 28 giugno al 14 settembre con copertura diurna (fascia oraria 12-20); stesso periodo per una PoTES nel territorio di Senigallia (AST Ancona) con copertura notturna (fascia oraria 20-08). Nel Distretto montano di Camerino (AST Macerata) la postazione turistica sarà attiva dal 1° luglio al 31 agosto dalle 10 alle 18, così come a Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio (AST Fermo), dove due PoTES saranno operative dal 4 luglio al 24 agosto con la stessa fascia oraria diurna (10-18). Inoltre, a Sant’Elpidio a Mare (AST Fermo) la postazione sarà attiva dal 28 giugno al 31 agosto, mentre due ulteriori PoTES nel territorio di Grottammare e Cupra Marittima (AST Ascoli Piceno) saranno operative dal 1° luglio al 15 settembre.

