Foto dall'archivio dei vigili del fuoco

Una forte esplosione, probabilmente dovuta ad una fuga di gas, si è verificata, nella notte appena trascorsa, intorno all’una, in una casa cantoniera a Empoli (Firenze), in via Livornese, vicino alla ferrovia Firenze-Pisa. L’esplosione ha provocato il crollo parziale della casa a due piani.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale del distaccamento di Empoli, con una squadra specializzata. I soccorritori hanno messo in sicurezza l’area, effettuato il controllo dell’edificio lesionato e verificato l’eventuale presenza di persone all’interno. L’unico occupante, un uomo di 47 anni, è riuscito a mettersi in salvo autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi. L’uomo, ferito ma cosciente, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato al pronto soccorso.

E’ stata disposta immediatamente l’interruzione della linea ferroviaria Empoli – Pisa in entrambe le direzioni, poi riaperta lungo il binario più lontano dalla casa cantoniera e con la riduzione della velocità dei convogli.

Al termine delle verifiche effettuate anche dal funzionario dei vigili del fuoco, è stata disposta l’inagibilità dell’edificio in seguito ai danni riportati dall’esplosione, con il crollo parziale del tetto e di un muro perimetrale sul lato della ferrovia.

