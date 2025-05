Foto dall'archivio di una nave da crociera

Una donna che stava salendo a bordo è caduta in mare. Il marito si è lanciato per salvarla

Una nave da crociera della Norvegian Cruise Line ha rotto gli ormeggi nel porto di Catania a causa del forte vento che da stamattina soffia in città. Una delle bitte a cui era legata la nave si è rotta, facendo allontanare lo scafo dal molo.

Una donna che stava salendo a bordo è caduta in mare. Il marito si è lanciato per salvarla. Entrambi sono stati recuperati dal personale della nave e dalla polizia. Portati in ospedale, hanno lievi ferite.

A Catania oggi allerta moderata per vento

A Catania oggi bella giornata di sole, dice ilmeteo.it. “Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 27°C, la minima di 18°C alle ore 6. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord con intensità di circa 18km/h, moderati da Nord-Nord-Est al pomeriggio con intensità di circa 18km/h, deboli da Nord alla sera con intensità tra 6km/h e 11km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 10.3, corrispondente a 1063W/mq”.

Il mare è segnalato come ‘poco mosso’ ma comunque influenzato dai venti.

