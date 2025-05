Da Facebook

Svolta nel caso che era stato archiviato come suicidio

Trent’anni fa il caso fu archiviato come suicidio: Manuela Murgia, 16 anni di Cagliari, si era tolta la vita e lei era stata trovata morta in canyon a Tuvixeddu. Oggi, a distanza di trent’anni, è stato iscritto nel registro degli indagati Enrico Astero, 54 anni, che all’epoca era il fidanzato della 16enne, e difeso dall’avvocato Marco Fausto Piras. L’accusa nei confronti dell’uomo è ora di omicidio volontario. Il prossimo 4 giugno, come ha fatto sapere a LaPresse l’avvocato Piras, è già in programma l’esame sui vestiti che l’adolescente indossava quando fu ritrovata. Il legale di Astero ha inoltre reso noto che saranno presenti all’accertamento con un proprio consulente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata