Si tratta di un operaio italiano 29enne di Robecco sul Naviglio, che nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere

Svolta nel caso di Vasilica Potincu, la donna 35enne uccisa a Legnano, nel milanese, domenica 25 maggio con almeno nove coltellate. Giovedì, per l’omicidio, è stato fermato un conoscente della vittima, un operaio italiano di 29 anni di Robecco sul Naviglio. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere nel successivo interrogatorio, tenutosi presso la procura di Busto Arsizio competente per il caso. Per gli investigatori sarebbe lui l’omicida della donna, che lavorava come escort e riceveva i suoi clienti nell’appartamento di viale Stelvio a Legnano dove è stata trovata morta.

Vasilica Potincu, il delitto e le indagini

Vasilica Potincu, 35 anni, di origine romena, è stata trovata morta riversa in terra, nuda e con numerose ferite sul corpo. Il coltello che gliele aveva inflitte era ancora conficcato nella schiena. A trovare il corpo un vicino di casa, che aveva notato la porta socchiusa. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Legnano e Rho, coordinati dalla procura di Busto Arsizio, hanno fin da subito puntato più verso l’ambiente lavorativo di Potincu che su quello familiare, anche perché l’ex marito, connazionale 38enne di professione autotrasportatore, domenica non sarebbe stato a Legnano, cittadina dove tra l’altro non avrebbe abitato la donna, residente con il figlio di 14 anni e la madre a Cinisello Balsamo, sempre nel Milanese. Nel pomeriggio di lunedì lo stesso ex marito si è consegnato ai carabinieri di Brescia, ma non per l’omicidio della donna. Sull’uomo da qualche giorno pendeva un ordine di arresto europeo per reati commessi in Romania: il 38enne risulta avere dei precedenti contro il patrimonio e uno per sfruttamento della prostituzione. Ai militari l’uomo si è consegnato spontaneamente, anche per chiarire la sua posizione in merito al delitto, assicurando di non aver nulla a che fare con la morte della donna.

