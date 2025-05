Foto dall'archivio

In due sono caduti in acqua: una persona è stata portata in salvo

Due persone sono finite in acqua agli Orridi di Uriezzo, nel Verbano Cusio Ossola: una di loro è morta. Secondo le prime ricostruzioni, sul posto è immediatamente intervenuto il 118. Intorno alle 13 la prima persona è stata salvata ma non si trovava la seconda, che è stata invece recuperata senza vita intorno alle 15.

L’intervento nel comune di Premia alle Marmitte dei Giganti è scattato quando è stato lanciato l’allarme perché due persone sono cadute in acqua nelle pozze sotto al ponte Maiesso. Intervenuto anche il Soccorso Alpino, insieme ai vigili del fuoco. La persona salvata è stata trovata in ipotermia.

Cosa sono gli Orridi di Uriezzo, il canyon del Piemonte

Gli Orridi di Uriezzo sono un complesso di gole in Valle Antigorio (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola), realizzatosi grazie all’azione dei torrenti che un tempo scorrevano a valle del Ghiacciaio del Toce.

Durante l’ultima glaciazione, la Valle Antigorio era occupata dal Ghiacciaio del Toce. A valle scorrevano i torrenti, che con il tempo hanno eroso la roccia. Con il ritiro dei ghiacciai, anche i torrenti si sono ritirati e hanno lasciato quelli che sono oggi gli Orridi di Uriezzo. Attualmente infatti i corsi d’acqua non scorrono più al loro interno ed è dunque possibile visitarli agevolmente a piedi.

Ci sono però diverse aree vietate e la zona è piena di cartelli di pericolo. Ciononostante quasi ogni anno qualcuno si avventura in zone vietate e gli incidenti hanno spesso conseguenze gravi o mortali.

