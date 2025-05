I carabinieri di Torre del Greco indagano sulla dinamica dei fatti

A Napoli Ilaria Capezzuto, una donna di 34 anni, è stata trovata senza vita in via Pinocchio, al confine con il comune di Volla: sul suo corpo, una ferita di arma da fuoco. Poco distante, in via don Luigi Sturzo, Daniela Strazzullo, 31 anni, è stata ritrovata in fin di vita all’interno di un’auto, anche lei con una ferita d’arma da fuoco. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco, intervenuti in entrambi i casi, non escludono che i due eventi possano essere collegati e che si sia trattato di un omicidio seguito da un tentato suicidio. Indagini in corso per capire la dinamica dei fatti. Le condizioni di Strazzullo sono gravissime, la donna è stata portata all’Ospedale del mare di Napoli, dove si trova in pericolo di vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata