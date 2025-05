"Tanti i temi che abbiamo affrontato, dalla gestione delle emergenze agli investimenti sulle infrastrutture fino al rilancio economico"

Oggi il presidente della Regione Marche ha incontrato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il tema: le Marche.

Le parole di Acquaroli dopo l’incontro

“Oggi a Roma con il presidente Giorgia Meloni un importante momento di confronto sullo stato di attuazione delle politiche sostenute dal Governo nazionale per le Marche. Tanti i temi che abbiamo affrontato, dalla gestione delle emergenze agli investimenti sulle infrastrutture fino al rilancio economico e allo stato di avanzamento della programmazione europea. Da anni alla nostra Regione non veniva data la giusta considerazione sul piano nazionale. Oggi l’attenzione del Governo ci permette di dare tante risposte necessarie per tornare competitivi. Grazie presidente Meloni”. Lo ha detto a margine dell’incontro il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli (Fdi)

