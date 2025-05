L'avvocato Antonio De Rensis all’uscita dal Tribunale di Pavia

Una “giornata positiva“. Così il legale di Alberto Stasi, avvocato Antonio De Rensis, uscendo dal tribunale di Pavia dove il 41enne, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, ha risposto a tutte le domande davanti ai pm di Pavia che hanno riaperto le indagini. “Ho delle idee precise con la mia collega”, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se si stesse riaprendo la “storia” del delitto di Garlasco, riprendendo un’espressione usata dallo stesso pochi giorni fa in occasione della prima udienza dell’incidente probatorio.

