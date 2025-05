Un'immagine di Carmela Quaranta su TikTok

La 42enne era stata trovata uccisa a Mercato San Severino, nel Salernitano, il 20 aprile

Fu trovata morta in casa a Pasqua nel Salernitano: ora si pensa a un femminicidio. I Carabinieri della compagnia di Mercato San Severino hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Salerno nei confronti dell’ex compagno di Carmela Quaranta, 42enne trovata morta nella sua abitazione in via Trieste a Mercato San Severino (Salerno) lo scorso 20 aprile, domenica di Pasqua.

L’uomo è gravemente indiziato di omicidio. Le indagini sono state svolte attraverso l’acquisizione e l’analisi di tabulati e celle di traffico telefonico, immagini registrate da sistemi di videosorveglianza delle zone nei pressi dell’abitazione della donna, dati di posizione Gps e testimonianze.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Salerno.

Chi era Carmela Quaranta

Nei suoi post su TikTok Carmela Quaranta postava video e immagini di se stessa con messaggi positivi, o di incoraggiamento. “Ti faranno sentire sbagliata appena proverai a brillare, fino a quando penserai di non essere all’altezza tu”, si legge in uno di questi. Milleduecento i follower sui social. La donna aveva 42 anni.

Su Facebook si definisce ‘separata’ e scrive che è una lavoratrice indipendente di Herbalife (e Wellness Coach).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata