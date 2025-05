Immagine Facebook

Si era allontanato dal paese in provincia di Caserta il 30 gennaio scorso

È stato trovato morto in provincia di Torino il 15enne Rayan Mdallel, che risultava scomparso dal 30 gennaio scorso dopo essersi allontanato da casa a Mondragone, in provincia di Caserta. A dare la notizia è stato il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, sui suoi profili social. “Il nostro giovane è stato purtroppo ritrovato morto in circostanze ancora da accertare. Non trovo, ma forse non esistono, parole che possano colmare un dolore così ingiusto e straziante. La sua giovane vita, spezzata troppo presto e in circostanze così laceranti, lascia in tutti noi un senso di smarrimento e profonda tristezza. Certo di rappresentare lo smarrimento di tutta la comunità mondragonese, porgiamo la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato. Sicuramente rivolgeremo a Rayan, nei giorni a seguire, un momento di lutto cittadino, in cui riflettere e soprattutto pregare”, ha scritto.

