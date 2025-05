Immagine d'archivio

L'incidente mortale sulla strada provinciale 10 a Vinzaglio

Un uomo di 54 anni è morto sabato in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 10 a Vinzaglio, in provincia di Novara. La moto sulla quale viaggiava si è scontrata con un’auto. Soccorso dagli operatori del 118 in codice rosso, l’uomo è morto poco dopo.

