Ricoverato in terapia intensiva, le sue condizioni sarebbero stabili. L'ipotesi è di una caduta accidentale

Un bambino di 4 anni è precipitato da un balcone al secondo piano di un palazzo a Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale, dove è ricoverato in terapia intensiva. Il bimbo ha riportato politraumi ritenuti compatibili con una caduta da circa dieci metri. Le sue condizioni al momento sarebbero stabili. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Castelnovo Monti che hanno avviato le indagini sull’accaduto. L’ipotesi è che si sia trattato di una caduta accidentale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata