È stato fermato e portato in carcere nella notte il compagno di Daniela Coman, la donna di origine romena di 48 anni trovata morta nella serata di mercoledì scorso in un’abitazione di Correggio, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo, che conviveva con la vittima e ha 44 anni, era stato ascoltato nelle ore successive al decesso della donna. Al lavoro sul caso i carabinieri di Reggio Emilia.

