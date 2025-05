La vittima è un'81enne vicina di casa. La tragedia in zona Navigli

Un ragazzo di 15 anni avrebbe ucciso una donna di 81 anni, strangolandola, nell’appartamento in cui viveva l’anziana in via Bernardino Verro, in zona Navigli, a Milano. Il ragazzo avrebbe confessato di aver ucciso l’anziana alla mamma appena tornato a casa, poco distante dal luogo del delitto. La madre ha poi allertato le forze dell’ordine che hanno raggiunto il 15enne presso la sua abitazione.

Chi era l’81enne uccisa a Milano

La vittima era stata vicina di casa del ragazzo fino a un anno fa ed era amica della madre del giovane. Il minore avrebbe anche colpito l’anziana alla testa con una lampada. Sul posto la Scientifica per i rilievi del caso: il 15enne avrebbe già ammesso tutto e si aspetta il pm del tribunale dei minori per procedere al fermo.

Da chiarire i motivi del gesto, il 15enne con pregressi problemi psichiatrici

Non sono ancora chiari i motivi del gesto del 15enne, di origine dominicane e con dei pregressi problemi psichiatrici. La madre del 15enne era amica della vittima, Emma Teresa Meneghetti, e frequentava l’appartamento di via Bernardino Verro, anche aiutandola in casa.

