Il primo cittadino Luigi Manzoni: "Caos in strada gestito"

“Sicuramente c’è stato caos, bisogna dirlo, perché c’è sempre poca consapevolezza da parte delle persone rispetto a come bisogna comportarsi. Ma non mi sento di condannare o giudicare, l’ansia di un genitore o di un familiare sicuramente ti porta a fare azioni che non sono proprio in linea con i piani di emergenza”. Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli (Napoli) Luigi Manzoni, nel corso di un punto stampa convocato a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.4 verificata alle 12.07 nell’area dei Campi Flegrei, a seguito della quale le scuole del territorio sono state evacuate e si sono registrate pesanti ripercussioni sul traffico veicolare.

“Se la gente si aspetta le tende come negli anni ’80 noi non lo faremo mai – prosegue il sindaco Manzoni – perché per la prima volta abbiamo un piano discendente del bradisismo e la gente deve cominciare a capire cos’è il bradisismo, come si convive e come si va avanti. Lo si fa con delle procedure, con dei piani che non erano mai stati fatti nei 40 anni precedenti”, ha concluso Manzoni.

