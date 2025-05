Il motore avrebbe perso improvvisamente potenza, costringendo il pilota ad alcune manovre d'emergenza, per evitare l'impatto in aree urbane

Atterraggio d’emergenza per un aereo da turismo Piper in via della Madonnina a Padova. Il velivolo, con a bordo 4 persone, è dovuto atterrare poco dopo il decollo all’aeroporto cittadino ‘Allegri’ per una avaria al motore.

L’avaria al motore e l’atterraggio d’emergenza

A bordo, oltre al pilota italiano, tre studenti universitari, uno di origine yemenita e gli altri due pakistana, rimasti illesi dopo l’impatto violento al suolo, tanto che non sono stati trasportati in ospedale, ricevendo l’assistenza necessaria dal personale medico del Suem giunto sul posto con una ambulanza. Le cause dell’avaria al motore del Piper, in volo per testare un motore marca Audi, non sono state ancora accertate, anche se dalle prime dichiarazioni rese dal pilota, il motore avrebbe perso improvvisamente potenza, costringendolo ad alcune manovre d’emergenza, per evitare l’impatto in aree urbane ad alta densità e cercare di portare il Piper in una zona agricola vicina all’aeroporto.

Il pilota dell’aereo ha evitato le aree urbane

Tutta l’area interessata è stata messa in sicurezza dalla Polizia di Stato della Questura di Padova, anche per consentire tutti i rilievi del caso da parte del personale specialistico della Polizia Scientifica nonché gli accertamenti da parte della Digos.

