Agguato questa mattina all’alba a Roma: un uomo di nazionalità straniera, non ancora identificato, è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco mentre era a bordo della propria auto a Vitinia, intorno alle 6.30. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato affiancato da un altro veicolo dal quale sono stati esplosi i colpi. La vittima è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio, con ferite alla testa e all’addome. Sul posto i carabinieri di Vitinia e della compagnia di Ostia, in corso le indagini.

Dalle 7 di questa mattina diverse pattuglie dei gruppi IX Eur e X Mare della polizia locale di Roma Capitale sono impegnate nei servizi di viabilità e agevolazione al traffico veicolare in via Ostiense, dove si è resa necessaria l’interdizione temporanea del traffico all’altezza del km 13300, a causa di rilievi scientifici in corso a seguito della sparatoria avvenuta all’alba, in cui un uomo di nazionalità straniera è rimasto gravemente ferito.

Tuttora in atto la chiusura di via Ostiense in direzione Roma Centro, nel tratto tra via Fiumalbo e via Sarsina, al fine di consentire l’intervento del personale dell’Arma dei carabinieri per gli accertamenti del caso.

