L'evento a Villa Borghese organizzato da Zoetis

È ormai alle porte il Dog Lovers Day, l’evento promosso da Zoetis, leader globale nella salute animale, in programma per sabato 10 maggio 2025 dalle ore 14.30 presso l’area cani del Parco di Villa Borghese, accanto al Tempio di Antonino e Faustina. L’iniziativa, sostenuta da ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani), è stata ideata per promuovere una cultura della prevenzione, del benessere psicofisico e della cura consapevole dei cani, coinvolgendo attivamente proprietari, famiglie e cittadini. Il programma prevede un ricco pomeriggio di informazione, consulenze veterinarie, attività educative e momenti ludici, pensati per celebrare il legame tra uomo e animale e offrire strumenti utili per una gestione responsabile della salute degli amici a quattro zampe.

Il programma degli interventi prevede la partecipazione di esperti del settore, con contributi che spaziano dall’alimentazione alla comunicazione non verbale del cane. “Il Dog Lovers Day è una dimostrazione tangibile del nostro impegno nel riconoscere il veterinario come figura centrale nella promozione della salute degli animali”, ha commentato Carmelo Lombardo, General Manager di Zoetis Italia. “In Zoetis crediamo nel valore del legame tra uomo e animale e nell’approccio One Health, che unisce salute umana, animale e ambientale. Lavoriamo ogni giorno per offrire soluzioni innovative che aiutino veterinari, quindi i proprietari, a compiere scelte di cura più consapevoli, per garantire agli animali una vita più sana e felice accanto alle persone che li amano”. “Il patrocinio concesso da ANMVI a questa iniziativa – afferma Marco Melosi, Presidente dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani – nasce dalla convinzione che il benessere animale si costruisca anche attraverso l’educazione dei proprietari, la diffusione della cultura della prevenzione e la promozione di un rapporto consapevole con il proprio animale. Il Dog Lovers Day rappresenta un’occasione concreta per sottolineare il ruolo centrale del medico veterinario, che ogni giorno è al fianco dei cittadini nel prendersi cura dei loro animali con competenza, sensibilità e attenzione alla salute pubblica.”

Tra i materiali informativi che verranno distribuiti durante l’evento, i visitatori potranno ricevere anche il decalogo delle buone pratiche antiparassitarie, elaborato da ANMVI e promosso da Zoetis. Uno strumento utile e immediato per tutelare la salute dei cani in ogni stagione. Attraverso campagne educative come questa, Zoetis e ANMVI desiderano ribadire un messaggio chiave: la salute del cane inizia con la prevenzione e con il dialogo costante con il medico veterinario. L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti i proprietari accompagnati dai loro animali, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e benessere animale.

