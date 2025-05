Il ragazzo è stato trovato con un coltello da cucina ancora intriso di sangue. La vittima è un 42enne

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Vigevano (in provincia di Pavia) hanno arrestato un 25enne, di origine rumene, per l’omicidio del 42enne accoltellato a morte nella sua abitazione in Corso Novara.

La ricostruzione dell’omicidio di Vigevano

Secondo una primissima ricostruzione, il 25enne era andato a casa della vittima intorno alle 4.30 del mattino: dopo una conversazione avvenuta nel cortile dell’abitazione, per motivi ancora in corso di accertamento, il giovane ha colpito all’addome il 42enne con diverse coltellate. Il 25enne è stato bloccato dai carabinieri nella casa dove è avvenuto il delitto, venendo trovato con un coltello da cucina – probabile arma dell’omicidio – ancora intriso di sangue. Indagini in corso da parte della Sezione operativa di Vigevano coordinati dal pm di turno.

