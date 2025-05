Dispositivo di sicurezza preparato per il momento della fumata bianca

E’ ormai tutto pronto a Roma e in Vaticano per l’inizio del Conclave, che si apre il 7 maggio alle 16.30. Sono 133 i cardinali chiamati a eleggere il nuovo Papa, successore di Papa Francesco. “I preparativi vanno a meraviglia” ha detto ieri ai giornalisti il cardinale Zuppi. Pronto anche il dispositivo di sicurezza: saranno oltre 4 mila gli agenti delle forze dell’ordine e fino a mille i volontari della protezione civile, che verranno impiegati per la cerimonia di intronizzazione del nuovo Papa, che avverrà dopo la fumata bianca. Il prefetto Giannini ha detto che il sistema di sicurezza è pronto in modo che se già alla prima votazione ci sarà la fumata bianca non ci saranno sorprese.

