Le parole del porporato di Timor Est prima dell'ultima riunione della Congregazione generale dei cardinali

“Anche oggi ascoltiamo le posizioni della Chiesa da ogni parte del mondo. Ascolteremo qualcuno che ancora non ha parlato. Se abbiamo una rosa di nomi? Non ancora, non ancora. Da domani forse” risponde così ai cronisti il cardinale di Timor Est Virgilio Do Carmo Da Silva entrando in Vaticano per l’ultima riunione della Congregazione generale dei cardinali prima dell’inizio del Conclave di domani.

