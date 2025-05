La Polizia di Stato di Bari ha arrestato tre persone di 33, 41 e 49 anni

La Polizia di Stato di Bari ha arrestato tre persone di 33, 41 e 49 anni a seguito di alcuni episodi di violenza accaduti all’esterno dello stadio San Nicola. I tre sono accusati di rissa pluriaggravata.

Gli scontri sono avvenuti a margine della partita tra il Bari e il Pisa, valevole per il campionato di Serie B, e in particolare nell’area di parcheggio della curva nord, dove si è registrato una violenta aggressione subita da un uomo che in quel momento si trovava vicino al figlio in lacrime.

Dalla completa visione e analisi delle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso che servono lo stadio San Nicola, svolta dal personale della Digos della questura di Bari, in collaborazione con il personale della Polizia scientifica, è stato possibile ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i tre dei responsabili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata