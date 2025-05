La vittima aveva 47 anni. Era impegnato in lavori di sostituzione di pannelli fotovoltaici

Si allunga la tragica lista dei decessi sul lavoro. Un operaio di 47 anni è morto folgorato mentre era impegnato in lavori di sostituzione di pannelli fotovoltaici a Paliano, in provincia di Frosinone. L’incidente è avvenuto alle 17 circa in via Bosco Castello, presso un impianto fotovoltaico. La vittima, originaria di San Nicandro Garganico (Foggia), stava lavorando per conto di una ditta di Nettuno (Roma). Sul posto gli operatori del 118, dello Spresal e i carabinieri.

