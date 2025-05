Trovato ancora in stato di choc all'interno dell'azienda il collega che guidava al macchinario

Un operaio di 51 anni è morto sabato sera all’interno della cartiera Reno de Medici di spa di Ovaro, in provincia di Udine, travolto da una balla di carta da macero compattata, trasportata da una pala meccanica guidata da un collega. Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Italia.

Durante dei lavori di posa, uno delle 4 balle di carte trasportate, molto pesanti, è sfuggita e ha schiacciato l’uomo senza lasciargli scampo.

I fatti sono avvenuti alle 22.10. Immediato l’intervento dei carabinieri della stazione di Ampezzo e dei sanitari ma per l’operaio, classe ’74 e residente a Sutrio, non c’è stato nulla da fare. Trovato ancora in stato di choc all’interno dell’azienda il collega che guidava il macchinario. Attraverso il pubblico ministero di turno è stato coinvolto il Dipartimento misure di prevenzione sicurezza dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale.

Il corpo della vittima è stato portato all’ospedale civile di Tolmezzo per gli accertamenti autoptici al termine dei quali la salma sarà messa a disposizione dei famigliari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata