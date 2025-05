Ieri pomeriggio gli investigatori dell'Arma hanno individuato il mezzo allo Zen

Un altro giovane di 18 anni del quartiere Zen di Palermo è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di strage in concorso per la sparatoria di Monreale che ha fatto 3 morti e 2 feriti. In cella c’è già Salvatore Calvaruso, che ha sparato i colpi nella piazza.

Secondo le indagini sarebbe il giovane alla guida della moto da cui domenica scorsa sono stati esplosi decine di colpi di arma da fuoco sulla folla. Ieri pomeriggio gli investigatori dell’Arma hanno individuato il mezzo allo Zen e mentre erano in corso gli accertamenti tecnici il 18enne si è consegnato spontaneamente agli inquirenti accompagnato dal proprio legale di fiducia.

E’ stato interrogato e i pubblici ministeri hanno disposto il fermo di indiziato di delitto che dovrà essere convalidato da un gip nelle prossime ore. Si trova nel carcere ‘Pagliarelli’ di Palermo.

