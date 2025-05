Violenta lite tra due coniugi, entrambi nordafricani. La donna è ricoverata in gravi condizioni

Ha accoltellato la moglie ed è scappato in auto, ma durante la fuga è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è morto sul colpo. È successo questa mattina a San Secondo Parmense, in provincia di Parma. I Carabinieri sono intervenuti in un’abitazione a borgo Bertani, dove è stata segnalata la violenta lite tra due coniugi, entrambi nordafricani.

La donna, accoltellata dal marito, è stata trasportata in ospedale dove è ricoverata in gravi condizioni. L’uomo è scappato in auto, con la quale si è schiantato durante la fuga lungo la strada provinciale di Cremona.

