Condannato a 18 anni e 8 mesi: è la sentenza emessa dal tribunale dei Minori di Napoli nei confronti del 17enne accusato di aver ammazzato Santo Romano, 19 anni, per una scarpa sporca, nella notte tra l’1 e il 2 novembre scorsi a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. La pubblica accusa aveva chiesto per il 17enne, reo confesso dell’omicidio, una condanna a 17 anni. Santo Romano era una giovane promessa del calcio: militava come portiere nella squadra di Eccellenza Asd Micri di Pomigliano d’Arco.

Mamma di Santo Romano: “Giustizia ha fallito”

“La giustizia ha fallito di nuovo, è uno schifo. La giustizia fallisce, perciò i minori continuano a delinquere e ad ammazzare”. Sono le parole di Filomena Di Mare, la mamma di Santo Romano, dopo la lettura della sentenza. Fin dal mattino, all’esterno del tribunale per i Minori di Napoli, in viale Colle Aminei, amici e parenti della vittima si sono radunati in attesa del verdetto.

