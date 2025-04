Denuncia contro i leader mondiali: "Hanno celebrato il Papa che hanno oltraggiato quando era in vita"

Due attiviste di Extinction Rebellion si sono appese al ponte Vittorio Emanuele, a due passi da Castel Sant’Angelo, durante la messa delle domenica, per srotolare uno striscione con scritto “Difendere la Terra, non i confini”. Il gesto “è un secondo atto di denuncia nei confronti dell’ipocrisia di capi di Stato e ministri di tutto il mondo – comunica Extinction Rebellion -, arrivati in città per celebrare un uomo, il Papa, che hanno oltraggiato quando era in vita con politiche estrattiviste e anti-migratorie”.

